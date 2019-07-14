СМИ: следующая межафганская встреча пройдет в Самарканде

ТАСС, 14 июля. Следующая межафганская встреча состоится через три-четыре недели в Самарканде. Об этом сообщил в воскресенье телеканал 1TV со ссылкой на участников межафганской конференции, которая недавно прошла в Дохе.

Третья межафганская конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в катарской столице 7-8 июля. В ней приняли участие делегация катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) и афганские политики. На встрече также присутствовали представители правительства Афганистана. По итогам конференции было принято совместное заявление.