Президент Литвы поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Литва поддерживает назначение представительницы Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом в воскресенье в телефонном разговоре немецкого политика заверил вступивший 12 июля в должность президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Мы выразили нашу поддержку фон дер Ляйен как кандидату на пост председателя Еврокомиссии и отметили, что чем быстрее будет сформирован и утвержден состав Еврокомиссии, тем быстрее можно будет приступить к решению важных для всех членов Евросоюза вопросов", - цитируется в сообщении президент Литвы.

Науседа высказал фон дер Ляйен свои соображения о "содержании портфелей комиссаров Еврокомиссии и необходимости повышения их ответственности в решении важнейших проблем". "На фоне современных вызовов особое значение имеет стабильность и четкая регламентация работы институтов ЕС", - подчеркнул Науседа.

Как отметила пресс-служба литовского президента, разговор состоялся на немецком языке, которым владеет Науседа. В 2017 году занимавшая тогда пост министра обороны Германии фон дер Ляйен была удостоена государственной награды Литвы за вклад в укрепление сотрудничества в военной сфере. Германия возглавляет дислоцированный в балтийской республике сводный батальон НАТО передового базирования.

Голосование по кандидатуре фон дер Ляйен намечено в Страсбурге на 16 июля.