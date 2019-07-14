Президент Гватемалы отложил визит в Вашингтон из-за спорного соглашения по миграции с США

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июля. /ТАСС/. Президент Гватемалы Джимми Моралес отложил визит в Вашингтон из-за принятия Конституционным судом к рассмотрению жалобы на возможное подписание главой государства миграционного соглашения с США. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации президента латиноамериканской страны.

"В связи со спекуляциями и законными мерами, которые принял к рассмотрению Конституционный суд, было принято решение отложить двустороннюю встречу [с президентом США Дональдом Трампом] до тех пор, пока не станет известно решение этой инстанции", - говорится в заявлении.

При этом в администрации президента подчеркнули, что "правительство никогда не собиралось подписывать соглашение", согласно которому просителей убежища в США в случае отказа могли отправлять в Гватемалу.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп встретится с Моралесом 15 июля в Вашингтоне. По ее данным, главы государств должны были обсудить проблемы миграции и безопасности.

Оппозиция Гватемалы считает, что на встрече в Вашингтоне Моралес собирался подписать соглашение, которое позволило бы Вашингтону отправлять мигрантов, просящих убежище в США, в Гватемалу. Чтобы не допустить подписания подобного договора, оппоненты президента обратились в Конституционный суд.

В этом году значительно увеличился поток мигрантов из стран Центральной Америки, пытающихся попасть в США.