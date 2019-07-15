СМИ: в Таиланде трое представителей военизированной полиции пострадали при взрыве бомбы

БАНГКОК, 15 июля. /ТАСС/. Трое представителей военизированной полиции (рейнджеры) получили ранения при взрыве придорожной бомбы в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Об этом в понедельник сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, когда бронированный пикап с рейнджерами проезжал мимо. В результате взрыва легкие ранения получили трое из четырех человек, находившихся внутри автомобиля. Помимо транспортного средства, бомба, сделанная из газового баллона для приготовления пищи, повредила дом и еще один пикап, который находился в 50 метрах от взрыва.

Силы безопасности возложили вину за произошедшее на вооруженные формирования, которые действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли около 7 тыс. человек.

В конце апреля правительство объявило, что заменит на крайнем юге королевства металлические газовые баллоны, используемые ресторанами для приготовления пищи, на композитные по соображениям безопасности. Боевики часто используют подобные газовые емкости для создания самодельных бомб.