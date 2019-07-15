Глава МИД Белоруссии заявил, что торговые войны негативно влияют на экономику республики

МИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о негативном влиянии на экономику страны торговых войн, протекционистских действий партнеров, которые продвигают собственные интересы в ущерб многосторонним обязательствам. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал в понедельник на открытии семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Белоруссии.

"Ситуация на внешнеторговом фронте не стала проще с нашей прошлогодней встречи. Она и не будет проще. Идет жесткая и бескомпромиссная борьба во всех регионах за рынки сбыта и сферы экономического влияния", - отметил Макей, слова которого приводит агентство БелТА.

"Все эти явления непосредственно затрагивают Беларусь с ее открытой экономикой", - констатировал министр. Он признал наличие проблем в решении "тех напряженных задач и параметров, которые поставлены в этом году, и выполнение которых - непосредственная сфера ответственности, в том числе МИД и загранучреждений". "Главная наша задача - это продвижение белорусских товаров и услуг на внешние рынки", - заявил глава МИД Белоруссии.