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Президент Южной Кореи раскритиковал Японию за введенные санкции

По словам Мун Чжэ Ина, ограничительные меры Японии направлены на то, чтобы затормозить рост экономики Южной Кореи

ТАСС, 15 июля. Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил протест правительству Японии за введенные экспортные ограничения на ряд материалов стратегического назначения. Об этом, как сообщает в понедельник агентство Yonhap, президент заявил на встрече с советниками в Голубом доме (администрации президента).

"Я бы хотел предупредить Токио, что введенные санкции обернутся существенным ущербом для японской экономики. Я надеюсь, что правительство Японии прекратит одностороннее давление [на Южную Корею] и мы сможем приступить к поиску дипломатического решения", - заявил Мун Чжэ Ин. По его словам, ограничительные меры Токио направлены на то, чтобы затормозить рост южнокорейской экономики. "Политическая линия, выбранная Японией, ни при каких обстоятельствах не приведет к успеху", - добавил Мун Чжэ Ин.

Ранее председатель оппозиционной Корейской партии свободы Хван Гё Ан выступил с предложением провести встречу глав оппозиционных парламентских партий с президентом и обсудить введенные Японией ограничительные меры.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.

Теги
ЯпонияРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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