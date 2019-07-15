Евросоюз солидарен с Кипром в ситуации с турецким буровым судном

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Евросоюз солидарен с Никосией в ситуации вокруг действий турецкого бурового судна на шельфе Кипра. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС.

"Провокация Турции для нас всех неприемлема. Мы здесь находимся на стороне Кипра", - сказал он. "Мы нашли соответствующую сбалансированную тактику, которая позволяет нам держать открытыми все варианты, разумеется, и санкции", - отметил Рот. По его словам, "в надлежащее время" ЕС должен будет это обсудить.

"Я могу лишь надеяться, что сейчас ко многим конфликтам и кризисам не добавится еще один", - отметил госминистр. "Турция знает, что находится на кону. Важно, чтобы мы еще раз дали понять, что все эти вопросы [с правами на добычу] нужно окончательно прояснить под эгидой ООН", - сказал Рот. "Нашей целью остается мирное объединение всего Кипра", - заключил он.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.