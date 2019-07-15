Суд Киева перенес рассмотрение апелляции Януковича на 13 сентября

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу на 13 сентября. Такое решение в понедельник огласил председательствующий судья Юрий Трясун.

"Следующее заседание суда состоится 13 сентября в 10:00", - сказал Трясун. Суд также определил последующие после этой даты заседания по делу - 23 сентября и 30 сентября.

Коллегия судей приняла решение о перенесении рассмотрения апелляции в связи с тем, что с 13 июня не удалось назначить запасного судью. Заседание длилось не более 10 минут, не дав никому из сторон высказаться.

Судьи должны были рассматривать шесть апелляционных жалоб, которые подали адвокаты на приговор Виктору Януковичу. Однако они решили, что дело слишком масштабное, а объем производства является очень значительным. Судьи постановили, что если по объективным или субъективным основаниям кто-то из судей может выбыть из процесса, чтобы его не прерывать - необходимо привлечь запасного судью.

24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе, с февраля 2014 года он проживает в России.

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб. В период января - марта текущего года суд получил шесть апелляций адвокатов осужденного. 5 марта дело было возвращено в суд первой инстанции для исправления описок и разъяснения приговора. 20 марта суд первой инстанции отказался разъяснять приговор и исправлять описки, на которые указала защита Януковича. Это постановление суда также было обжаловано адвокатами. Тем не менее, суд оставил жалобу без рассмотрения.

В итоге, 17 мая Апелляционный суд назначил дело к рассмотрению. Процесс начался 13 июня.