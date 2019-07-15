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Денисова обсудит с Москальковой освобождение задержанных на Украине и в РФ

Встреча омбудсменов проходит в Киеве

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на встрече с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой в Киеве будет обсуждать вопрос освобождения граждан, задержанных на территориях двух стран.

"Начала встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова в рамках ее визита в Киев. Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине. Также рассмотрим возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан медицинской или другой помощью, находящихся в местах несвободы", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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