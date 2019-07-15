Оппозиция назвала молчание Зеленского после обстрела "112 Украина" поощрением радикалов

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Отсутствие реакции президента Украины Владимира Зеленского на обстрел из гранатомета телеканала "112 Украина" свидетельствует о том, что подобные акции устрашения журналистов соответствуют интересам нынешней власти страны. Такое заявление сделала в понедельник партия "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Молчание власти, и в первую очередь президента Зеленского, относительно террористического акта - обстрела из гранатомета телеканала "112 Украина" является лучшим подтверждением правоты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая уже через несколько часов после теракта заявила, что президент Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко вдохновители этого нападения", - говорится в заявлении.

В оппозиции отметили, что "открытый обстрел из гранатомета одного из независимых СМИ является прямой угрозой национальной безопасности и уже получил самую резкую оценку со стороны ОБСЕ".

"Однако за прошедшие дни президент Зеленский, который согласно ч. 1 ст. 106 конституции Украины обеспечивает государственную безопасность, данный террористический акт полностью проигнорировал, - продолжили в "Оппозиционной платформе". - Этому есть только одно объяснение: террористическая атака на телеканал "112 Украина", как и другие многочисленные акции запугивания журналистов, проводимые так называемыми порохоботами и прикормленными режимом Порошенко национал-радикалами, полностью соответствует интересам власти. И в первую очередь президента Зеленского, использующего те же методы, которые использовал Петр Порошенко".

В ночь на субботу неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Согласно информации полиции, происшествие квалифицируется как террористический акт.

Ранее телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна о событиях в стране, происходивших с 2013 года. Демонстрация ленты должна была состояться на канале в субботу вечером. 11 июля глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко пообещал открыть дело в случае, если телеканал покажет фильм Стоуна. В воскресенье телеканал "112 Украина" сообщил, что по рекомендации Международного редакционного совета решил отказаться от показа картины из-за угроз радикалов.