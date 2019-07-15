СМИ: не менее девяти человек погибли при взрыве на юге Афганистана

ТАСС, 15 июля. По меньшей мере девять человек погибли, 18 получили ранения в понедельник в результате взрыва бомбы, заложенной у дороги в афганской провинции Кандагар на юге страны. Об этом сообщил телеканал Tolo News в Twitter со ссылкой на губернатора провинции Хаятуллу Хаята.

Согласно его данным, инцидент случился в районе Хакрез. Подробности случившегося не приводятся.

Ранее в понедельник телеканал информировал о взрыве бомбы в северной афганской провинции Балх, в результате которого погибли двое детей.