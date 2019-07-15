Адвокат Вышинского не исключил политической составляющей в переносе заседания суда

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Адвокат главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский не исключил политической составляющей в переносе в понедельник заседания суда на пятницу, 19 июля.

"Нельзя исключать политической составляющей [переноса] из-за повышенного внимания со стороны СМИ и общественности", - сказал он журналистам, заметив, что это можно назвать и "техническим совпадением". Доманский подтвердил, что защита 19 июля вновь "будет просить изменить меру пресечения Вышинскому на личное поручительство".

В понедельник Подольский районный суд Киева на очередном заседании не стал рассматривать дело Вышинского и перенес слушания на конец недели. Такое решение было принято "в связи с нахождением судей в совещательной комнате по другому делу", передал корреспондент ТАСС из зала суда. Ожидалось, что суд смягчит меру пресечения Вышинскому, отпустив его из-под стражи. Такое предположение высказывала в том числе и пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Срок ареста Вышинского истекает 22 июля. До этого времени судьи должны принять решение о мере пресечения журналисту, иначе он будет освобожден.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Обвинительный акт был зачитан Вышинскому в полном объеме на заседании Подольского районного суда Киева 10 июня, однако обвиняемый заявил, что не признает вину ни по одному пункту. Конституционный суд Украины 25 июня отменил положение Уголовного кодекса Украины, по которому к лицу, подозреваемому в терроризме или государственной измене, в качестве меры пресечения мог быть применен только арест.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган 15 июля сообщила, что Вышинский может быть освобожден из-под ареста уже в понедельник, на заседании Подольского районного суда Киева.