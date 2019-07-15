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ЕС возобновил оказание финансовой помощи Молдавии

Объявлено о выделении стране в ближайшие дни почти €15 млн

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Евросоюз возобновил оказание финансовой помощи властям Молдавии, объявив о выделении этой стране в ближайшие дни почти €15 млн. Об этом сообщил в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан на полях проходящего в Брюсселе заседания Совета ЕС.

"Я рад объявить сегодня о возобновлении поддержки бюджета Молдавии: €14,54 млн будет выделено в ближайшие дни", - сказал он, подчеркнув, что это решение является "четким сигналом поддержки ЕС Молдавии и ее граждан".

Евросоюз задержал первый транш из обещанных республике €100 млн после отказа молдавских судов признавать результаты выборов мэра Кишинева в 2018 году, победу на которых одержал оппозиционер Андрей Нэстасе. Позже Брюссель потребовал от правительства республики среди прочего усилить борьбу с коррупцией, установить виновных в краже $1 млрд из банковской системы, реформировать юстицию.

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