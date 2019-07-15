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Урсула фон дер Ляйен 17 июля подаст в отставку с поста министра обороны Германии

Политик хочет направить все свои силы на службу Европе
Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен Thierry Monasse/Getty Images
Описание
Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен
© Thierry Monasse/Getty Images

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Урсула фон дер Ляйен подаст в среду в отставку с поста главы Минобороны Германии независимо от исхода голосования в Европарламенте по ее кандидатуре на должность председателя Еврокомиссии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении политика.

"Независимо от исхода [голосования] я уйду в среду в отставку как министр обороны, чтобы все свои силы направить на службу Европе", - сказано в заявлении.

"Я очень благодарна за годы с Бундесвером", - отметила фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что намерена "завтра заручиться доверием Европарламента" при голосовании на пост главы ЕК.

Трехдневный саммит Евросоюза 2 июля определил кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и.о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля - на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард - на пост главы Европейского Центробанка.

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