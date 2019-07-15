В МИД Украины обвинили Венгрию в попытках вмешаться во внутреннюю политику страны

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые, по мнению украинской стороны, имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Украины.

В частности, украинское внешнеполитическое ведомство обеспокоено встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Брензовичем в Будапеште, а также рядом визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии. Пресс-служба сообщила, что в понедельник в Закарпатскую область с неофициальным визитом прибыл глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш. Кроме того, в МИД обеспокоены публичными заявлениями агитационного характера с венгерской стороны в поддержку определенных кандидатов в Верховную раду.

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - говорится в сообщении.

МИД Украины призвал представителей венгерской власти до окончания избирательного процесса в Раду Украину воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.

Внеочередные выборы депутатов Верховной рады пройдут 21 июля.