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Посол Палестины сообщил, что делегация ХАМАС проведет консультации в МИД РФ

Как сообщил Абдель Хафиз Нофаль, встреча состоится 16 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Делегация движения ХАМАС во главе с заместителем руководителя политбюро Мусой Абу Марзуком проведет во вторник в Москве консультации со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Делегация прибывает в Москву сегодня вечером, - сказал дипломат. - Во вторник Абу Марзук проведет консультации в МИД РФ с господином Богдановым".

Теги
ПалестинаРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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