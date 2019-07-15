Посол Палестины сообщил, что делегация ХАМАС проведет консультации в МИД РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Делегация движения ХАМАС во главе с заместителем руководителя политбюро Мусой Абу Марзуком проведет во вторник в Москве консультации со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Делегация прибывает в Москву сегодня вечером, - сказал дипломат. - Во вторник Абу Марзук проведет консультации в МИД РФ с господином Богдановым".