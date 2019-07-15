Верховный суд Украины признал законной отмену регистрации Шария кандидатом в депутаты Рады

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Верховный суд Украины признал законным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на выборах в Верховную раду. Об этом во вторник сообщили в суде.

"Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты", - говорится в сообщении, опубликованном на странице суда в Facebook.

Решение было принято в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и его партии против ЦИК. В суде подчеркнули, что кандидатура Шария не соответствует цензу оседлости, необходимому для участия в выборах.

Ранее Служба безопасности Украины проинформировала ЦИК о том, что Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска "Зерновое" на территорию РФ поездом Ковель - Москва, после чего он в страну не возвращался.

25 июня ЦИК Украины отказал Анатолию Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, так как он не проживал на территории страны в течение последних 5 лет. Данное решение было обжаловано, и ЦИК вновь принял документы Шария для участия в выборах. 3 июля ЦИК на основании данных, предоставленных СБУ, повторно отказала блогеру в регистрации.

В 2012 году Шарий попросил убежище, получил статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. Против него на Украине возбуждено два уголовных дела - за хулиганство и ложные обвинения. В апреле 2019 года Шевченковский районный суд Киева отменил арест и розыск Шария по одному из дел.