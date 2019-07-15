Могерини: механизм расчетов с Ираном INSTEX открыт для стран, не входящих в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Межбанковский механизм расчетов с Ираном INSTEX (Инструмент поддержки торговых расчетов) открыт для стран, не входящих в Евросоюз. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам последнего перед летними каникулами заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"Да, он открыт третьим странам. И мы уже видим интерес от некоторых стран", - сказала она, отвечая на вопрос о том, могут ли не входящие в ЕС страны присоединиться к механизму. Она также подчеркнула, что на заседании Совета ЕС ряд стран-членов сообщества высказали намерение присоединиться к INSTEX.

Кроме того, по словам Могерини, ЕС намерен сделать механизм более оперативным и функциональным. "Единогласно было отмечено, что необходимо сделать механизм более оперативным и функциональным", - добавила она.

Говоря о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, глава дипломатии заявила, что альтернативы соглашению нет на сегодня. "Все осознают, что альтернативы на сегодняшний день нет, поэтому мы должны сохранить сделку", - сказала она, отметив, что "сделка все еще жива". "Ситуация очень сложная, как никогда. Это самый тяжелый момент с тех пор, как был подписан документ. Но сделка все еще жива. Я бы сказала, что она в плохом здравии, но все еще жива", - добавила она.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.