НАТО отмечает усиление попыток шпионажа против стран альянса

ОТТАВА, 15 июля. /ТАСС/. НАТО видит усиление попыток шпионажа со стороны разных государств в отношении стран-членов альянса. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции на канадской военной базе в Петававе (провинция Онтарио) после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, которая транслировалась на сайте главы канадского правительства.

"Мы видим возросшие усилия разных стран в их попытках шпионить различными путями за союзниками по НАТО, - сказал он. - Речь идет о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, конечно же, это касается наших вооруженных сил и военной разведки". По словам Столтенберга, НАТО очень серьезно относится к этим процессам, поэтому за последние годы значительно усилило обмен разведданными между членами альянса для повышения эффективности реагирования на эти вызовы. Генсек добавил, что, в том числе, это касается и попыток "влезть в наше киберпространство".

Отвечая на вопрос о возможной соответствующей деятельности со стороны Китая, Столтенберг отказался называть конкретные государства, которые пытаются шпионить за странами НАТО.