{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: аравийская коалиция заявила об уничтожении двух запущенных хуситами беспилотников

Как сообщил телеканал Al Arabiya, никто не пострадал, незначительный ущерб нанесен нескольким строениям и автомобилям

ТАСС, 15 июля. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила в понедельник об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, приводя высказывания представителя военного альянса.

По его словам, "один БПЛА, направленный хуситами в сторону королевства, был уничтожен саудовскими силами противовоздушной обороны еще над территорией Йемена". Второй беспилотник, добавил он, был сбит в воздухе близ приграничного города Хамис-Мушаит. Его обломки упали в одном из жилых районов.

По заверению представителя коалиции, "никто из жителей Хамис-Мушаит не пострадал". Незначительный ущерб, отметил он, нанесен "нескольким строениям и припаркованным рядом с ними автомобилям".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
Трюдо осудил слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США
Премьер-министр Канады заявил, что в его стране так не поступают
Читать полностью