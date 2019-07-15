СМИ: аравийская коалиция заявила об уничтожении двух запущенных хуситами беспилотников

ТАСС, 15 июля. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила в понедельник об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, приводя высказывания представителя военного альянса.

По его словам, "один БПЛА, направленный хуситами в сторону королевства, был уничтожен саудовскими силами противовоздушной обороны еще над территорией Йемена". Второй беспилотник, добавил он, был сбит в воздухе близ приграничного города Хамис-Мушаит. Его обломки упали в одном из жилых районов.

По заверению представителя коалиции, "никто из жителей Хамис-Мушаит не пострадал". Незначительный ущерб, отметил он, нанесен "нескольким строениям и припаркованным рядом с ними автомобилям".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.