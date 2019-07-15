Джонсон и Хант не стали называть расизмом критику Трампа в адрес женщин из Конгресса США

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Участники избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон и глава британского МИД Джереми Хант воздержались от того, чтобы назвать расистскими высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес состоящих в Палате представителей Конгресса США женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. Соответствующий вопрос им был задан в понедельник в ходе дебатов, которые организовала газета The Sun.

"Являясь лидером такой многонациональной страны, как Соединенные Штаты, вы просто не можете использовать такие слова... Это абсолютно неприемлемо", - сказал Джонсон, уклонившись от ответа на поставленный вопрос.

Хант последовал примеру своего оппонента и также отказался от резких комментариев в адрес американского лидера, указав, что "это не изменит ситуации, если использовать подобную лексику по отношению к президенту США".

В воскресенье в Twitter Трамп обрушился с критикой на "прогрессивных" женщин-демократов из Конгресса США. Президент предложил последним вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не стал уточнять, о ком именно говорил, однако, как передает телекомпания NBC, его сообщения появились на фоне напряженности в отношениях между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и группой демократов из нижней палаты американского законодательного органа, степень влияния которых та ранее поставила под сомнение. В эту группу входят переехавшая в США из Сомали в возрасте 12 лет Ильхан Омар, а также Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.