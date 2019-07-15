Помпео сообщил, что США ответят взаимностью, если КНДР озвучат новые идеи на переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Вашингтон намерен ответить взаимностью, если КНДР подготовит еще не озвученные идеи для обсуждения на переговорах с США. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео. Текст интервью распространил в понедельник Госдепартамент.

Помпео попросили рассказать, какие новости есть из КНДР и от ее лидера Ким Чен Ына. "Я надеюсь на то, что северокорейцы вернутся за стол переговоров с идеями, которые они выдвинут в первый раз. Мы надеемся также проявить больше изобретательности [со своей стороны]", - ответил госсекретарь США.

"Миссия президента [США Дональда Трампа] осталась неизменной - добиться полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи таким способом, который мы смогли бы верифицировать", - добавил Помпео. Он выразил надежду, что последний саммит США - КНДР позволит в конце концов выполнить эту задачу.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Кроме того, Дональд Трамп по приглашению Ким Чен Ына пересек демаркационную линию, став первым действующим президентом США, который побывал на территории КНДР.