В Японии не считают торговые ограничения с Южной Кореей контрмерами против политики Сеула

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Введенные Японией экспортные ограничения на ряд материалов для южнокорейских компаний не являются контрмерами в ответ на действия Сеула по вопросу компенсаций корейским работникам за их принуждение к подневольному труду в годы японской оккупации. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"С самого начала мы дали понять, что экспортный контроль с нашей стороны имеет отношение к обеспечению национальной безопасности. Мы объяснили южнокорейской стороне, что это не контрмеры", - сказал он.

По словам Сэко, высказывания президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который увязал ограничения с нерешенными историческими проблемами, не имеют ничего общего с действительностью. Японский министр также раскритиковал действия южнокорейских чиновников, заявивших после консультаций в Токио о том, что они добивались снятия торговых санкций. Сэко указал, что переговоры носили исключительно разъяснительный характер, в связи с чем подобные высказывания являются прискорбными.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения, на оформление которых может уйти до 90 дней. Также японская сторона высказывала подозрения, что часть этих компонентов могла поставляться из Южной Кореи в КНДР.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.