В Минске рассчитывают сблизить позиции Белоруссии и России на встрече президентов

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Встреча президентов Белоруссии и Российской Федерации Александра Лукашенко и Владимира Путина, запланированная на 17 июля, поможет сблизить позиции сторон по ряду вопросов и определить направления развития интеграции. Соответствующее мнение выразил во вторник журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Существуют по отдельным вопросам некоторые различные оценки. В ходе встречи, возможно, будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции", - отметил Макей.

Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии уверен, что встреча лидеров двух государств будет "содержательной".

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 17-18 июля проведут переговоры, выступят на Форуме регионов и посетят Валаамский монастырь. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Лукашенко, который прибудет в Россию с рабочим визитом, 17 июля посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, а 18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.