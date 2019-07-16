Фон дер Ляйен сообщила Европарламенту, что готова продлить переговоры с Лондоном по Brexit

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего избрания готова предоставить Великобритании больше времени на переговоры по выходу королевства из состава Европейского Союза. Об этом она заявила во вторник, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

"Я готова дать больше времени, если это необходимо", - подчеркнула она. При этом она заверила, что в любом случае ЕС "будет и дальше рассматривать королевство как партнера и друга".

Кроме того, кандидат на пост главы Еврокомиссии пообещала вынести на обсуждение вопросы о будущем Европы. "Такую конференцию можно было бы созвать в 2020 году", - считает она. Фон дер Ляйен отметила, что "рассчитывает на широкое участие граждан стран ЕС в этой дискуссии", которая, по ее словам, может продлиться два года.

Фон дер Ляйен сообщила, что она заинтересована в укреплении роли Европарламента. "Я буду работать, чтобы Европарламент стал сильнее", - заметила кандидат.

Своими приоритетами на посту главы Еврокомиссии она назвала борьбу с климатическими изменениями, укрепление экономики, противодействие нелегальной иммиграции. Особое внимание кандидат намерена уделить обеспечению гендерного равенства в ЕС и защите женщин от проявлений насилия.