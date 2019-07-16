СМИ: экс-спикер Рады Владимир Литвин возглавит представительство Украины при ЕС

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначит бывшего спикера Верховной рады Владимира Литвина главой представительства страны при Европейском союзе. Об этом сообщило во вторник украинские издание "Контракты" со ссылкой на свой источник в Офисе президента Украины.

"Послом Украины в Бельгии и Люксембурге, постоянным представителем Украины при ЕС будет назначен экс-спикер Верховной рады Владимир Литвин", - сказано в сообщении. Издание отмечает, что это назначение состоится в ближайшие несколько дней.

В настоящее время должность посла Украины в Бельгии и Люксембурге и постоянного представителя страны при ЕС занимает Николай Точицкий.

Литвин занимал должность спикера Верховной рады с 2002 по 2006 годы при президентах Леониде Кучме и Викторе Ющенко, а также с 2008 по 2012 годы при Ющенко и Викторе Януковиче.

Ранее в офисе Зеленского сообщили, что президент Украины сменит 12 украинских послов. При этом, как заявил замглавы офиса Вадим Пристайко, Киев пока не будет назначать посла Украины в России.