Киев надеется, что суд Нидерландов признает компетенцию судов Украины по скифскому золоту

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Украина надеется, что суд Нидерландов признает компетенцию украинских судов, в которых, по мнению Киева, необходимо решать вопрос о возвращении коллекции экспонатов "Крым. Золотой остров в Черном море" (скифское золото). Об этом сообщил во вторник министр юстиции Украины Павел Петренко, комментируя промежуточное решение апелляционного суда Амстердама.

"Сегодня Апелляционный суд Амстердама принял постановление, которым признал, что положение конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконному ввозу, вывозу и передаче права собственности на культурные ценности 1970 года, не подлежит применению", - сказано в сообщении Минюста. В ведомстве заявили, что "для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно применяться украинское право".

"Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А значит не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них", - сказал Петренко.

Схожую позицию высказал и министр культуры Украины Евгений Нищук. "В соответствии с контрактами, которые были заключены между украинскими музеями и Музеем Алларда Пирсона, рассмотрение любых споров осуществляется на территории Украины в украинском суде. Я могу допустить, что суд все же обратил внимание на это и понял, что это исключительно украинская компетенция", - сообщил он в Facebook.

В рамках промежуточного решения апелляционный суд Амстердама пришел к выводу, что, вопреки утверждениям украинской стороны и вынесенному ранее решению окружного суда столицы Нидерландов, голландский закон о культурном наследии и Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, не применимы к данному делу. Вопрос, по данным инстанции, заключается в том, у кого имеются более веские права на коллекцию: у крымских музеев, заявляющих о праве оперативного управления коллекцией в соответствии с украинскими законами, или государства Украина, заявляющего об имущественном праве на экспонаты.

До вынесения окончательного решения коллекция продолжит храниться у Музея Алларда Пирсона. Пока же суд запросил у Украины и крымских музеев дополнительную информацию, которая должна быть предоставлена в течение двух месяцев. После этого судьи продолжат рассмотрение вопроса. Планируется, что вердикт будет вынесен в течение 6-9 месяцев.