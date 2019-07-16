Кандидат на пост главы Пентагона намерен рассмотреть долгосрочную военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Марк Эспер в случае утверждения своей кандидатуры на пост главы Пентагона намерен обсудить с представителями военного руководства США вопрос долгосрочного планирования военной помощи Украине. Это следует из письменных ответов Эспера на вопросы законодателей, распространенных во вторник перед началом слушаний, посвященных рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Как отметил Эспер, в данный момент существует "хороший баланс оборонительной летальной и нелетальной помощи Украине". Однако, по его словам, одним из сдерживающих факторов в вопросе предоставления Украине военной помощи в рамках "Инициативы в поддержку безопасности Украины" (USAI) является "требование распределять все средства до конца финансового года, в рамках которого они были выделены". Кандидат на пост главы Пентагона добавил, что "длительные процессы выпуска технологий, заключения контрактов и графики закупок ограничивают возможности" американского оборонного ведомства в этой области.

Сенаторы попросили Эспера пояснить, считает ли он, что долгосрочное планирование сделало бы USAI более эффективной и гибкой. "Если [меня] утвердят, я изучу эту тему более подробно с главой USEUCOM (Европейское командование ВС США - прим. ТАСС), заместителем министра обороны США по политическим вопросам и главой Комитета начальников штабов ВС США. <...> Хотя Министерство обороны в настоящее время через USAI может реагировать на большинство оперативных потребностей Украины, возможность использовать средства в течение многолетнего периода потенциально может позволить министерству поддерживать более комплексные возможности, в том числе оборонительные летальные системы в морской сфере", - ответил на этот вопрос Эспер.

Помимо этого, он выразил мнение, что коррупция, в том числе в оборонном секторе, представляет угрозу национальной безопасности Украины. "В области обороны Украина должна проводить реформы для повышения прозрачности, подотчетности в закупках и составлении бюджета, а также более широкие реформы в секторе оборонной промышленности для более эффективной поддержки украинских войск перед лицом продолжающихся агрессивных действий России", - говорится в ответах Эспера. "Украина добилась значительных успехов в повышении своего военного потенциала, но предстоит сделать еще больше", - добавил он.