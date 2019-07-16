WP: конгрессмен инициирует процедуру импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию, намерен инициировать во вторник в Палате представителей процедуру отстранения американского президента Дональда Трампа от должности. Как сообщил законодатель газете The Washington Post, о своем шаге он уже уведомил руководство демократов в Конгрессе.

По мнению Грина, процедура импичмента должна быть запущена из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. "Он совершенно очевидно делает расистские комментарии. Возникает вопрос: что мы должны в связи с этим предпринять?" - заявил он изданию.

Как отмечает газета, согласно принятым в Палате представителей правилам, руководство демократов может теперь отложить рассмотрение статей импичмента, тем самым фактически закрыв возможность для начала этого процесса. Два других возможных варианта - отправить их на рассмотрение юридического комитета Палаты представителей или же сразу вынести на голосование. Если руководство партии не предпримет никаких мер, Грин сможет инициировать голосование через двое суток.

Палата представителей также планирует во вторник провести голосование по резолюции, в которой "решительно осуждаются расистские высказывания президента Дональда Трампа". Она не будет иметь для главы американской администрации юридических последствий. Ранее демократка Ильхам Омар, представляющая в нижней палате Конгресса штат Миннесота, призвала объявить Трампу импичмент, обвинив его в нарушении прав человека.

В воскресенье Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания в Twitter, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Глава Белого дома предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не уточнил, кого он имел в виду, однако, как отметила телекомпания NBC, речь явно шла о нескольких женщинах из Палаты представителей, которых относят к прогрессивному крылу Демократической партии. Помимо Ильхан Омар, переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет, в их число входят Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.