WSJ: власти КНДР организовали в 2018 году доставку двух Mercedes для Ким Чен Ына

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Власти КНДР в 2018 году организовали доставку в страну в обход санкций двух бронированных автомобилей Mercedes для северокорейского лидера Ким Чен Ына, одним из пунктов маршрута была Россия. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

Издание приводит оценки вашингтонской аналитической организации "Центр перспективных оборонных исследований". Ее сотрудники якобы получили данные о доставке в КНДР "в последние годы свыше 800 элитных автомобилей". В их числе два выпущенных германской компанией Daimler Mercedes стоимостью свыше $500 тыс. каждый. Как полагают в организации, на них, вероятнее всего, неоднократно возили Ким Чен Ына.

По сведениям центра, два автомобиля доставили из Нидерландов в КНДР в период с июня по октябрь 2018 года. Сначала их отправили по морю из Нидерландов в Китай, затем в Японию, Южную Корею и в Россию. Из РФ их якобы доставили в Пхеньян на борту самолетов национальной авиакомпании КНДР Air Koryo. Как отмечается в публикации, в январе текущего года впервые было замечено, что северокорейского лидера возят на автомобиле Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard.

По мнению сотрудников "Центра перспективных оборонных исследований", северокорейские власти, несмотря на санкции, регулярно получают одежду, косметику и технику от известных иностранных производителей. Исследователи полагают, что КНДР могут получать различные товары из 90 стран. Содействие в этом якобы оказывают северокорейские дипломаты.

Как констатируется в публикации, оценки центра основаны на анализе имеющейся в свободном доступе информации о работе портов и торговых сделках.