Участник встречи по делу возможного финансирования РФ партии "Лига" назвал ее деловой

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Франческо Ваннуччи, один из участников встречи в Москве, послужившей причиной скандала вокруг предположительного финансирования РФ партии "Лиги", заявил о том, что она носила исключительно деловой характер. Его свидетельства распространило в среду агентство ANSA, к которому он сам обратился.

Финансовый консультант Вануччи сотрудничал с адвокатом Джанлукой Мерандой, также участвовавшим во встрече 18 октября 2018 года в московской гостинице "Метрополь". На ней, согласно обнародованным СМИ материалам, президент ассоциации "Ломбардия-Россия" и соратник вице-премьера, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини Джанлука Савоини обсуждал сделку о покупке нефти. "Цель была исключительно профессиональной, а встреча носила деловой характер. Никаких нарушений и отклонений от нормальных процедур не было", - написал свидетель. Меранда, который ранее также подтвердил полную законность встречи, подтвердил личность Ваннуччи, указывает агентство.

По факту публикации на cайте BuzzFeed аудиозаписи беседы Савоини и еще двух итальянцев (Меранды и Ваннуччи) с предполагаемыми предпринимателями из РФ прокуратура Милана открыла расследование. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить партия "Лига". Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась.

И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Кроме того, Савоини, который подозревается в международной коррупции, пока отказывается отвечать на вопросы следствия, поскольку на данный момент в распоряжении следователей только материалы и предположения журналистов. При этом в прокуратуре заявили, что допрос Сальвини по этому делу не предусмотрен.

Итальянская оппозиция требует от вице-премьера прояснить вопрос, выступив в парламенте. Коалиционная правящая партия "Движение "5 звезд" также рекомендовала Сальвини объясниться официально. Однако политик заявляет, что прояснять ему нечего, и допускает возможность ответить на вопросы в ходе традиционного мероприятия в парламенте "Время вопросов", в котором на постоянной основе участвуют министры кабинета.

Кремль категорически отверг предположения о якобы имевших место переговорах представителей России с членами итальянской партии "Лига" о финансировании этой политической силы. Отвечая на вопрос ТАСС об этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение шумихой вокруг этих публикаций.