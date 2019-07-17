Комитет по этике правящей партии Литвы рассмотрит вопрос об исключении спикера Сейма

ВИЛЬНЮС, 17 июля. /ТАСС/. Комитет по этике правящей в Литве партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СКЗЛ) рассмотрит вопрос об исключении из ее рядов спикера Сейма (парламента) Виктораса Пранцкетиса. Об этом в среду сообщил журналистам председатель СКЗЛ Рамунас Карбаускис.

"Пранцкетис своим поведением изо дня в день наносит ущерб партии", - сказал он, подчеркнув, что не видит других вариантов кроме исключения.

Во вторник Пранцкетис заявил, что готов выйти из партии, если против него будут предприняты действия как отказывающегося соблюдать партийную дисциплину. "Если партийные органы примутся обсуждать меня как какого-то отступника, я не намерен предоставить им много чести исключить меня из партии, выйду из нее сам", - отметил он.

Лидер правящей СКЗЛ и спикер Сейма более месяца находятся в оппозиции друг к другу. Карбаускис настаивает на отставке Пранцкетиса, так как пост главы парламента в ходе переговоров о формировании в связи с избранием президентом Гитанаса Науседы нового коалиционного большинства был обещан партнерам СКЗЛ. Пранцкетис уходить в отставку отказывается. Он считает, что сместить его может только Сейм, депутаты которого назначили спикера. Карбаускис заявил, что в парламенте будет организовано голосование по выражению недоверия спикеру.