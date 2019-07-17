LA Times: США хотят выделить $42 млн оппозиции в Венесуэле вместо Гватемале и Гондурасу

ТАСС, 17 июля. Агентство США по международному развитию (USAID) планирует перенаправить около $42 млн, предназначавшихся странам Центральной Америки для борьбы с нелегальной миграцией, на поддержку оппозиции в Венесуэле. Об этом во вторник сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на внутренние документы федерального ведомства, занимающегося вопросами оказания помощи другим государствам.

По данным издания, USAID намерено "перераспределить $41,9 млн, изначально выделенных в качестве финансовой помощи Гватемале и Гондурасу" для принятия ими мер по сокращению потока мигрантов, направляющихся в США. Причина такого решения - "стремительно развивающийся кризис в Венесуэле, который затрагивает американские национальные интересы".

Как отметила газета, агентство считает необходимым направить эти средства на "оказание поддержки представителям венесуэльской оппозиции, в том числе на выплату им денежного довольствия, оплату их поездок, проведение для них тренингов по организации избирательного процесса и эффективному расходованию бюджетных средств".

В июне руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон намерен прекратить предоставление финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что власти этих стран не предпринимают решительных действий для борьбы с нелегальной миграцией. Ранее с подобными угрозами неоднократно выступал глава Белого дома Дональд Трамп, который еще во время предвыборной кампании в 2016 году пообещал проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Согласно оценкам Министерства внутренней безопасности США, в стране насчитывается примерно 11 млн нелегальных иммигрантов, большая часть которых прибыла из Центральной Америки.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.