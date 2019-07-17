Глава Каталонии призвал и.о. премьера Испании "дать голос" региону

МАДРИД, 17 июля. /ТАСС/. Каталонский лидер Ким Торра написал письмо исполняющему обязанности председателя правительства Испании Педро Санчесу, в котором призвал "дать голос" региону. Об этом сообщила в среду газета La Vanguardia.

По ее информации, и. о. премьера был поставлен ультиматум: либо он сделает шаг навстречу выступающим за независимость автономии, либо не получит поддержки сторонников Торры при голосовании в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) Испании по кандидатуре Санчеса на пост главы кабмина. "Вернитесь за стол переговоров", - отмечается в послании каталонского лидера.

"Диалог нужно вести с тем, с кем у вас есть разногласия", - считает он. В этой связи Торра призвал и. о. премьера "сделать предложение", чтобы "дать голос каталонскому народу".

Санчес является лидером Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и кандидатом на должность председателя правительства по итогам всеобщих выборов 28 апреля этого года. Дебаты по кандидатуре Санчеса в Конгрессе депутатов начнутся 22 июля. Пока у политика нет необходимой поддержки, чтобы быть переизбранным на пост главы правительства. Главный потенциальный союзник ИСРП - левая партия "Подемос" ("Мы можем") - пока не определилась, поддержит ли Санчеса.