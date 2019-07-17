ОБСЕ обеспокоена случаями насилия в отношении журналистов в Киргизии

БИШКЕК, 17 июля. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоена случаями насилия в отношении сотрудников средств массовой информации в Киргизии. Об этом заявил в среду в Бишкеке представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

По его словам, эту тему он обсуждал на встречах с представителями киргизского правительства. "Говорил о необходимости учесть эти вопросы в реформировании ландшафта журналистской среды, особое внимание уделяли случаям физического нападения на журналистов, и нам обещали, что все эти факты будут расследованы", - отметил Дезир.

По его оценке, в Киргизии за последнее время произошли и позитивные изменения в плане свободы СМИ. "Отрадно видеть произошедшие за последние годы в республике изменения, появление плюралистических медиа в ландшафте средств массовой информации. В то же время озабоченность вызывает высокий уровень страха по отношению к журналистам, которые проводят расследования", - сказал он.

Как он считает, власти Киргизии должны "обеспечить доступ журналистов к работе".

За последний год журналисты в Киргизии неоднократно становились объектами нападения и давления со стороны госорганов. В августе 2018 года сотрудники охранного агентства напали в Бишкеке на представителя информресурса "Кактус" Николая Потрясова, кидали в него камни и отобрали телефон. В сентябре прошлого года водитель депутата национального парламента напал на журналиста издания "Спутник" и пытался отобрать у него камеру.

Неоднократно в республике фиксировалась и грубость госслужащих по отношению к представителям СМИ. В частности, несколько дней назад был уволен полпред правительства в Чуйской области, который ранее заявил, что ему "не нравится лицо" задавшего ему вопрос журналиста.