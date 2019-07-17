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Кризис в Сирии

СМИ: в сирийском городе Хасеке произошел взрыв

Есть пострадавшие, отмечает агентство SANA

ТАСС, 17 июля. Взрыв произошел  в городе Хасеке (620 км от Дамаска), центре одноименной провинции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в среду агентство SANA.

Согласно его данным, в квартале Гувейран около мельницы сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Как указывает SANA, в результате случившегося есть пострадавшие, но их число не приводится.

Ранее боевики атаковали военный автомобиль в районе населенного пункта Эль-Ядуда в сирийской провинции Дераа на юго-западе страны, сообщило в среду агентство SANA на странице в Twitter. Согласно его сведениям, по предварительным данным, в результате нападения есть погибшие и раненые.

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