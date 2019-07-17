Депутаты парламента Греции приняли присягу

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты парламента Греции нового состава, избранного на досрочных всеобщих выборах 7 июля, приняли в среду на первом заседании присягу.

Присягу для православных депутатов проводил предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним. Три депутата-мусульманина приняли ее на Коране, а часть депутатов пожелали принять участие в светской церемонии.

Дебаты в парламенте по традиции в первый день работы не проводятся. В четверг на втором заседании парламента состоится тайное голосование по выбору председателя парламента, на пост которого правящая партия "Новая демократия" выдвинула Костаса Тасуласа. Перешедшая в оппозицию Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) экс-премьера Алексиса Ципраса уже заявила, что не имеет возражений против его избрания. Тасулас был в 2007 году заместителем министра национальной обороны в правительстве бывшего тогда премьером Костаса Караманлиса, а в 2014 году - министром культуры и спорта в правительстве Антониса Самараса.

20 июля правительство представит в парламенте свою программу деятельности. В соответствии с уставом парламента по ней начнутся трехдневные дебаты, которые, как ожидается, завершатся в полночь 22 июля голосованием о доверии правительству. Кабинет, обладающий в парламенте большинством, без сомнения получит вотум доверия.

На досрочных парламентских выборах 7 июля победила правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом, которая завоевала большинство (158 мест) в 300-местном однопалатном парламенте и сформировала правительство. Коалиция радикальных левых сил Алексиса Ципраса получила в главном законодательном органе 86 мест, левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ) - 22 места, Компартия Греции (КПГ) - 15 мест, ультраправая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса - 10 мест, левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - 9 мест.

В новом составе парламента - 112 впервые избранных депутатов. Среди членов депутатского корпуса - 61 женщина (20,3%). Большая часть членов парламента по образованию юристы (71 человек), 36 парламентариев учились ранее на врачей, третье место - у бывших экономистов (32 депутата), четвертое - у инженеров и журналистов (27). Самыми молодыми членами депутатского корпуса стали 29-летний Вангелис Лиакос из "Новой Демократии" и Мария Апатзиди из МЕРА25, родившаяся в 1990 году в СССР в семье понтийских греков и переехавшая с родителями в Грецию в трехлетнем возрасте. Титул самого старого депутата принадлежит Яннису Трагакису, впервые избранному в парламент в 1974 году.