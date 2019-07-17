В Италии заявили, что Конте выступит по вопросу предполагаемого финансирования РФ "Лиги"

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился выступить в Сенате (верхней палате) парламента по вопросу предполагаемого финансирования из РФ одной из двух правящих партий - "Лиги". Об этом объявил в среду глава фракции оппозиционной Демократической партии (ДП) Андреа Маркуччи, передает агентство ANSA.

"Премьер-министр выразил готовность, наше требование было принято", - сообщил сенатор. Как уточняется, выступление Конте планируется 24 июля.

Изначально оппозиция добивалась выступления вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини, возглавляющего "Лигу", которую заподозрили в получении финансирования из РФ. Поводом послужила публикация на американском сайте Buzzfeed аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлукой Савоини - одного из давнишних соратников Сальвини. Глава итальянской ассоциации беседовал с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить партия. Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась.

И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции. При этом вызов Сальвини на допрос не рассматривается следователями. Сам Сальвини говорит, что ему нечего прояснять в парламенте, хотя он готов ответить на вопросы в ходе традиционного мероприятия в парламенте "Время вопросов", в котором на постоянной основе участвуют министры кабинета.