Полиция Украины зафиксировала почти 5 тыс. нарушений в ходе избирательной кампании

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Украинская полиция зарегистрировала почти 5 тыс. нарушений в ходе избирательной кампании на выборах в Раду. Об этом в среду сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины.

"По состоянию на 17 июля Нацполиция Украины зарегистрировала 4843 нарушений во время избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В МВД сообщили, что по факту нарушений открыто 250 уголовных производств, составлено 930 административных протоколов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании кабмина в среду отметил, что полиция фиксирует все случаи агитации и контрагитации в соцсетях, финансирующихся не из средств избирательного фонда. "Мы изучаем все сообщения о нарушениях избирательного законодательства", - заявил он.

Кроме того, Аваков подчеркнул непредвзятость деятельности полиции в ходе избирательного процесса.

Ранее глава МВД сообщил, что для обеспечения правопорядка на избирательных участках в день голосования будет привлечено более 130 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Выборы в Верховную раду пройдут на Украине 21 июля.