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Провозглашение независимости Каталонии

Каталонскую декларацию с призывом к упразднению монархии признали неконституционной

Конституционный суд Испании решил аннулировать декларацию парламента Каталонии

МАДРИД, 17 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании решил аннулировать декларацию парламента Каталонии, в которой содержался призыв к упразднению монархии. Об этом сообщила в среду газета La Vanguardia.

По ее информации, речь идет о резолюции, одобренной региональной палатой в октябре прошлого года. В ней парламент автономии осуждал "позицию короля Филиппа VI и его вмешательство в каталонский конфликт". Кроме того, в декларации также подтверждалась "приверженность республиканским ценностям и приверженность упразднению устаревшего и недемократического института" монархии. КС Испании счел, что оба пункта декларации парламента Каталонии являются противоречащими конституции.

Иск в суд был подан правительством Испании.

После референдума о независимости Каталонии, который состоялся в октябре 2017 года и был объявлен официальным Мадридом незаконным, глава государства обратился к нации с речью. Тогда испанский монарх заявил, что каталонские власти нарушили конституцию страны.

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