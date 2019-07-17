СМИ: Ливия решила выслать в Великобританию брата исполнителя теракта в Манчестере

ТАСС, 17 июля. Брат исполнителя теракта в Манчестере в 2017 году будет передан британским властям. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Правительства национального согласия в Триполи.

22 мая 2017 года вскоре после завершения концерта Арианы Гранде на территории комплекса "Манчестер-арена" прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 22 человека, еще 75 получили ранения. Исполнителем атаки стал 22-летний террорист-смертник, который родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.