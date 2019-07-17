В Бахрейне заявили, что Катар пытается расколоть национальное единство в королевстве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Передача катарского телеканала Al Jazeera, в которой рассказывалось о якобы имеющихся связях короля и правительства Бахрейна с членами террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), направлена на провоцирование насилия и национального раскола в королевстве. Об этом заявили в среду в посольстве Бахрейна в России.

"Данная телепередача содержит в себе ложную и сфабрикованную информацию, призывающую к ненависти и расколу национального единства в Королевстве Бахрейн", - указали в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что в телепередаче были показаны интервью с членами "Аль-Каиды", которые, очевидно, находились в Катаре, с рядом беглых преступников из Бахрейна и гражданином США, выдававшим себя за бывшего сотрудника спецслужб. При этом, как указали в посольстве, Al Jazeera так и не привела каких-либо доказательств связи между властями Бахрейна и террористами.

"Посольство Королевства Бахрейн отмечает, что подобные действия государства Катар в очередной раз доказывают вовлеченность этой страны во вмешательства во внутренние дела Королевства Бахрейн, а также в поддержку терроризма посредством публикации заведомо ложных сведений и сфабрикованных, вводящих в заблуждение историй с целью подстрекательства к насилию и национальному расколу в Королевстве Бахрейн, - продолжили в диппредставительстве. - Королевство Бахрейн твердо намерено противостоять подобным враждебным практикам и безответственным действиям Катара и будет предпринимать решительные меры, которые гарантируют сдерживание любых действий, представляющих угрозу безопасности и стабильности региона".

Репортаж Al Jazeera

14 июля катарский телеканал Al Jazeera опубликовал репортаж о связях короля и правительства Бахрейна с членами группировки "Аль-Каида". Согласно материалам телеканала, власти королевства использовали группировку для выслеживания и нейтрализации деятелей оппозиции внутри Бахрейна. В ответ МИД Бахрейна призвал страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) сделать все возможное для пресечения враждебных действий Катара.

5 июня 2017 года Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой Дохой терроризма и экстремистской идеологии, ее враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Эта же группа государств ввела против Катара экономическую и транспортную блокаду.