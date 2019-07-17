Парламент Приднестровья сократил число депутатов

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Число депутатов в парламенте Приднестровья будет сокращено с 43 до 33. Соответствующие поправки в конституционный закон принял в среду Верховный Совет непризнанной республики.

"Конституционный закон вступает в силу по истечении одного месяца после его принятия и применяется к численному составу депутатов Верховного Совета седьмого и последующих созывов", - цитирует пресс-служба парламента слова вице-спикера Галины Антюфеевой. Она уточнила, что такое решение принято из соображений экономии бюджетных средств. После принятия закона планируется усовершенствовать схему образования избирательных округов, которые будут расширены.

Всего в Приднестровье насчитывается 1155 депутатов, в том числе местных советов.

Следующие выборы депутатов всех уровней здесь планируется провести 29 ноября 2020 года.