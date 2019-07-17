Спикер Рады отказал Зеленскому в созыве парламента на внеочередное заседание

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в ответ на обращение президента Владимира Зеленского с просьбой созвать 18 июля внеочередное заседание заявил, что это не предусмотрено законом.

"Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом", - написал он в Facebook.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной рады Украины", - заявил он.

Парубий отметил, что последнее пленарное заседание 10 сессии парламента восьмого созыва состоялось 12 июля. "У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады Украины", - отметил спикер.

В связи с этим он обратился к президенту с просьбой "привести свое письмо к Верховной раде в соответствие с требованиями закона".

В новость были внесены изменения (17:08 мск) - добавлена информация по тексту.