СМИ: в Алжире экс-министра промышленности и горного дела заключили под стражу

РАБАТ, 17 июля. /ТАСС/. Бывший министр промышленности и горного дела Алжира Махджуб Бедда в среду заключен под стражу в рамках расследования дела о коррупции. Соответствующее решение, как передает информационное агентство Algeria Press Service, принял Верховный суд.

Ранее Бедда дал показания следователю. Экс-министра подозревают в незаконном предоставлении привилегий производителям автомобилей.

Во вторник на допрос был вызван действующий министр туризма и ремесел Алжира Абделькадер Бенмессауд. Он ответил на вопросы следователя, расследующего дело бизнесмена Махиэдина Тахкута, который в период правления бывшего президента (1999-2019 годы) Абдельазиза Бутефлики стал одним из крупнейших игроков на транспортном рынке страны. В настоящее время Тахкут находится в тюрьме, его обвиняют в причастности к коррупционным сделкам и отмыванию денежных средств.

В Алжире уже несколько месяцев идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или посажены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, бизнесменов и олигархов. За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики, в первую очередь начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.

1 июля министр юстиции, хранитель печати Слиман Брахими заявил, что верховная власть в Алжире полна решимости бороться с коррупцией вплоть до полного ее искоренения, возвратить украденные средства и защитить национальное достояние. Решительной борьбы с коррупционерами и расхитителями государственных средств добиваются участники продолжающихся с февраля массовых народных акций протеста.