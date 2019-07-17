МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле

ТАСС, 17 июля. МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата и сопровождающего его иракца в провинции Эрбиль (входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака). Об этом сообщил в среду официальный представитель иракского внешнеполитического ведомства Ахмед ас-Сахаф.

"Мы осуждаем инцидент, который случился с турецким дипломатом в Эрбиле и его иракским сопровождающим, и также привел к ранению еще одного человека", - цитирует его телеканал Al Sumaria.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о гибели трех турецких дипломатов, в том числе заместителя генерального консула в городе Эрбиль. По данным телеканала, двое вооруженных людей открыли огонь по дипломатам в одном из ресторанов Эрбиля. Силы безопасности региона оцепили место происшествия и ведут поиск нападавших. Это первый случай, когда дипломаты подверглись нападению в Эрбиле.

Как информирует телеканал Rudaw, служба безопасности Иракского Курдистана ("Асаиш") подтвердила гибель сотрудника турецкого генконсульства и жителя Иракского Курдистана, а также ранение еще одного человека. МИД Турции ранее подтвердил гибель сотрудника генерального консульства в Ираке во время нападения в Эрбиле. В сообщении ведомства отмечалось, что Анкара "продолжает тесно сотрудничать с иракскими властями для оперативного установления нападавших".