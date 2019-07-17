Министр обороны предложил Зеленскому разобрать на детали недостроенный крейсер "Украина"

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина". Об этом он сказал президенту в среду после их совместного посещения корабля, который находится на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".

По словам министра, корабль создавался для задач, которые сейчас не стоят перед Военно-морскими силами Украины, к тому же крейсер технологически сильно устарел.

"Он [крейсер] сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации. Задачи, которые возложены на данный крейсер, - сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких на Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризовать", - цитирует Полторака издание "Сегодня".

Министр отметил, что часть рабочего оборудования можно использовать в качестве деталей для нынешних судов, находящихся на вооружении. По его словам, вопрос о демилитаризации крейсера нужно вынести на заседание правительства.

Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду в 1992 году, но так и остался стоять на территории Николаевского судостроительного завода. Уже много лет его строительство заморожено на стадии готовности 95%. По плану строительство "Украины" должны были закончить в 1994 году. На конец 1980-х стоимость крейсера оценивали в 135,3 млн советских рублей, если перевести это в доллары по курсу Госбанка СССР - это $225,5 млн. До 1992 года в его строительство вложили еще $171 млн, с 1992-го по 2003 год - около $24 млн. Еще несколько миллионов долларов было потрачено на содержание корабля.