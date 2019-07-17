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Кризис на Украине

Министр обороны предложил Зеленскому разобрать на детали недостроенный крейсер "Украина"

Степан Полторак сообщил, что корабль технологически сильно устарел, более того, он создавался для задач, которые сейчас не стоят перед Военно-морскими силами Украины

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина". Об этом он сказал президенту в среду после их совместного посещения корабля, который находится на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".

По словам министра, корабль создавался для задач, которые сейчас не стоят перед Военно-морскими силами Украины, к тому же крейсер технологически сильно устарел.

"Он [крейсер] сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации. Задачи, которые возложены на данный крейсер, - сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких на Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризовать", - цитирует Полторака издание "Сегодня".

Министр отметил, что часть рабочего оборудования можно использовать в качестве деталей для нынешних судов, находящихся на вооружении. По его словам, вопрос о демилитаризации крейсера нужно вынести на заседание правительства.

Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду в 1992 году, но так и остался стоять на территории Николаевского судостроительного завода. Уже много лет его строительство заморожено на стадии готовности 95%. По плану строительство "Украины" должны были закончить в 1994 году. На конец 1980-х стоимость крейсера оценивали в 135,3 млн советских рублей, если перевести это в доллары по курсу Госбанка СССР - это $225,5 млн. До 1992 года в его строительство вложили еще $171 млн, с 1992-го по 2003 год - около $24 млн. Еще несколько миллионов долларов было потрачено на содержание корабля.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПолторак, Степан ТимофеевичЗеленский, Владимир Александрович
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