Глава МИД Чехии считает неприемлемым введение квот по приему беженцев в ЕС

ПРАГА, 17 июля. /ТАСС/. Прием беженцев по принудительным квотам Евросоюза абсолютно неприемлем для Чехии. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.

"Мы отвергаем возможность введения в Евросоюзе принудительных распределительных механизмов по нелегальным беженцам, - отметил он. - Это наша твердая позиция, которая не изменится. Чехия готова помочь [ЕС] в реализации совместно выработанного [государствами - членами организации] решения по урегулированию миграции. Республика помогает финансово. Кроме того, наши полицейские и военнослужащие задействованы [в мероприятиях в других странах] по пресечению потока нелегальных беженцев".

Чехия, как напомнил глава МИД, направила своих полицейских и военнослужащих в европейские страны, наиболее страдающие от нелегальной миграции.

"Проблему нелегальной миграции необходимо решать в тех местах, откуда идет поток беженцев [в ЕС]. Думаю, что такого же мнения придерживаются все [политики] в Евросоюзе", - подчеркнул глава МИД Чехии. Прага, по словам министра, готова максимально содействовать усилиям Евросоюза по созданию препятствующих миграции условий в ближневосточном регионе и на севере Африки, чтобы их жители не стремились перебраться в ЕС.