Правительство Украины одобрило стратегию популяризации украинского языка до 2030 года

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Украины в среду одобрило стратегию популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство". Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

"С целью обеспечения единства украинского общества и укрепления его украинской идентичности, утверждения украинского языка на всей территории Украины правительство одобрило стратегию популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство", - говорится в сообщении.

Данная стратегия определяет цель, стратегические цели и основные задачи, на выполнение которых направлена реализация государственной языковой политики, и охватывает практически все сферы общественной жизни.

16 июля на Украине вступил в силу закон, которым вводится единственный государственный язык, - украинский. Однако некоторые положения закона пока еще не вступили в силу, в том числе о штрафах за его нарушения. Новый закон закрепляет обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ограничивает возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский. Попытки введения на Украине официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

Государственный язык при исполнении служебных обязанностей обязаны использовать не только президент, спикер Верховной рады и его заместители, члены правительства и все чиновники, но и служащие правоохранительных органов, судьи, адвокаты и нотариусы, педагоги и медицинские работники. Требование о владении языком распространяется также на сферу обслуживания, правда, с отсрочкой. Так, через 18 месяцев после вступления закона в силу предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты в сфере обслуживания обязаны перейти на государственный язык. Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды.

Законом также предусмотрено создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.