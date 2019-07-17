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Кризис на Украине
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Киев подтвердил полную приверженность бессрочному прекращению огня в Донбассе с 21 июля

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Киев подтверждает свою приверженность достигнутой в Минске договоренности rонтактной группы по урегулированию на востоке Украины о бессрочном прекращении огня в Донбассе. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь представителя украинской стороны Леонида Кучмы - Дарья Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа <...> подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня с 21 июля по киевскому времени, повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений", - написала она на своей странице в Facebook.

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